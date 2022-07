Nemanja Radonjic nel pomeriggio ha svolto un allenamento individuale sul campo di Waidring mentre i compagni hanno lavorato in hotel

Il Torino questo pomeriggio non si è allenato sul campo di Waidring. O meglio, quasi tutti i giocatori del Torino non si sono allenati sul campo di Waidring: mentre Lukic e compagni lavorano in hotel, infatti, Antonio Sanabria e Koffi Djidji svolgevano un lavoro personalizzato con il preparatore. Ma la notizia più importante è che in campo si è rivisto anche Nemanja Radonjic: il trequartista ha accusato un problema muscolare nell’amichevole contro il Tarabzonspor e nel pomeriggio di oggi per la prima volta si è rivisto correre sul campo della cittadina austriaca. Da segnalare inoltre che Mergim Vojvoda ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.