Juric aveva dichiarato l’obiettivo Europa alla fine dello scorso anno, aspetta rinforzi ma Ricci è sicuro: si può provare a prescindere

La strada l’ha tracciata Ivan Juric alla fine dello scorso campionato: l’obiettivo di questa stagione deve essere quello di provare a centrare la qualificazione a una coppa europea. Certo le partenze illustri in questa prima di mercato – da Belotti a Bremer, da Brekalo a Mandragora fino a Praet e Pobega – rendono il lavoro del tecnico più complicato, sono arrivati a Bayeye a Radonjic ma l’allenatore croato si aspetta anche altri rinforzi. E se non dovessero arrivare? Si può puntare lo stesso all’Europa: a sostenerlo, con convinzione, è Samuele Ricci, uno dei perni della squadra granata.

Ricci convinto delle potenzialità del Torino

“Possiamo provare a puntare all’Europa anche adesso, pure se non dovessero arrivare altri giocatori. Se ci saranno dei rinforzi ben venga, li accoglieremo e li faremo sentire a casa, ma anche se restassimo così è una buonissima squadra” ha dichiarato lo stesso Ricci. Il centrocampista ha anche esaltato il gruppo, esaltandone l’unità anche fuori dal campo e spiegando come questa possa rivelarsi un fattore importante per ottenere risultati anche dentro al terreno di gioco. Anche solo da un punto di vista numerico dei rinforzi a questo Torino servono, ma la convinzione di Ricci nel poter raggiungere un obiettivo di rilievo come la qualificazione a una coppa europea (da Cairo ai giocatori, negli ultimi anni quasi nessuno si è mai sbilanciato sugli obiettivi della squadra) è un segnale importante e di speranza per il futuro.