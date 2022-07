Seduta mattutina a Waidring per il Torino: Juric dirige il primo dei due allenamenti previsti in giornata

nostro inviato a Waidring – Allenamento mattutino per il Torino a Waidring: la squadra di Juric resterà nella località austriaca tutta la settimana, fino all’amichevole di sabato a Nizza contro i francesi. Oggi è prevista una doppia seduta: allenamento prettamente tattico, il primo giornaliero.

Allenamento a Waidring: la diretta

10.50 Inizia la parte tattica dell’allenamento: sotto gli attenti occhi di Juric si provano gli schemi offensivi. Metà dei calciatori è ancora in palestra, il resto è in campo

10.38 Ora sul campo ecco una parte di giocatori granata, si inizia col classico torello

10.25 I portieri sono ora in campo e lavorano col loro preparatore

10.00 Iniziata la seduta mattutina del Torino. I giocatori sono al momento in palestra, in campo non si vede ancora nessuno.