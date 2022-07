Dopo aver perso Bremer i granata cercano un sostituto per il centrale brasiliano: intanto Juric testa i giocatori a disposizione

Nella sfida contro il Trabzonspor Cornelius non è stato in grado di impensierire la difesa granata grazie soprattutto alla marcatura di David Zima, schierato al centro della difesa, nel posto lasciato vacante da Bremer. Il numero 6 del Torino è stato fondamentale per la squadra di Juric annullando completamente gli attaccanti avversari. Il 21enne acquistato nella scorsa sessione di mercato estiva è cresciuto sotto la giuda del tecnico croato, imparando anche dal centrale brasiliano Bremer. Già nelle partite giocate in Serie A il difensore della Repubblica Ceca ha dimostrato grandi qualità difensive e una grande forza fisica. Nell’amichevole di ieri ha giocato da centrale nella difesa a tre, ruolo che gli ha dato modo di mettersi ancora più in mostra. La sua crescita da quando è arrivato sotto la Mole è stata esponenziale e sicuramente non si fermerà ora.

Juric aspetta rinforzi (ma testa i suoi difensori)

Alto 190 centimetri, 78 kg di peso e grandi qualità difensive. Il difensore centrale della Repubblica Ceca che è cresciuto seguendo l’esempio di Bremer e ha sicuramente imparato da lui ha ancora tempo per crescere e deve migliorare per poter sostituire al meglio il centrale brasiliano oramai di proprietà delle Juventus. Dotato di fisicità e di molti centimetri il numero 6 del Toro è molto abile nel gioco aereo e nei contrasti. A Juric servirà eccome un giocatore con queste caratteristiche nella prossima stagione, e David Zima punta a diventare un titolare fisso nella squadra granata. In questo precampionato il croato, in attesa del mercato, ha sperimentato più soluzioni in difesa: Zima e Buongiorno sono pronti a lottare per quella maglia.