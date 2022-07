La diretta dell’allenamento del Torino a Waidring, dopo la vittoria in amichevole contro il Trabzonspor, vinta ieri

nostro inviato a Waidring – Dopo la vittoria col Trabzonspor e la pausa concessa questa mattina, il Torino di Juric si allena a Waidring per continuare a preparare la stagione. L’allenatore spera di recuperare chi ieri era assente o non al meglio in vista dell’ultima settimana di ritiro. Segui in diretta l’allenamento del Torino.

L’allenamento pomeridiano del Torino a Waidring

Ore 19.40 Si conclude l’allenamento: i calciatori guadagnano gli spogliatoi

Ore 19.29 Partitella tra le squadre con pettorina bianca (a cui si è aggiunto Akhalaia) e granata (con Antolini). In porta con i bianchi Milinkovic-Savic, con i granata Gemello. Subito gol di Bayeye, seguito a ruota da Verdi per la squadra granata.

Ore 19.15 Le stesse squadre provano ora gli schemi offensivi. Nel frattempo giri di campo per Zima e Djidji

Ore 18.52 Partitella senza portieri: ci si esercita sul possesso sotto gli occhi di Paro e di Juric, che seguono da vicino il lavoro della squadra. Con pettorina bianca lavorano Izzo, Bayeye, Horvath, Adopo e Zaza, in granata Aina, Segre, Verdi, Edera e Sanabria. Antolini e Akhalaia con pettorina gialla si esercitano con la squadra che ha il possesso. Il resto del gruppo lavora invece in palestra.

Ore 18.44 Esercizi con il pallone per il gruppo, mentre lavorano a parte Buongiorno e Kone, entrambi assenti ieri in amichevole. A seguire l’allenamento ci sono circa una ventina di tifosi granata.

Ore 18.30 Inizia il primo allenamento odierno, dopo la pausa concessa questa mattina. Squadra già in campo per il riscaldamento, portieri che lavorano a parte con il preparatore.