Caso Lazio-Torino, torna a parlare Inzaghi nella conferenza di presentazione del match contro la Juventus di domani

Tutto pronto per la 26a giornata di Serie A. Tra i big match c’è Juventus-Lazio, sfida in programma per domani alle ore 20.45 e presentata da Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste però, non ha ancora digerito quanto accaduto in riferimento al match con il Torino. É infatti tornato a parlare del caso creatosi in seguito al blocco dell’Asl imposto alla società granata, che non ha potuto lasciare il capoluogo piemontese per raggiungere la Capitale e scendere in campo.

Inzaghi: “Si sono già espresse tutte le società coinvolte”

“Sul rinnovo non c’è alcun problema, col presidente c’è sintonia. Su martedì penso che si siano già espresse tutte le società coinvolte. Penso solo che dovremmo fare tutti più chiarezza e spero che la si faccia al più presto“, queste le parole di Inzaghi nella conferenza di presentazione in vista del match contro i bianconeri. Dopo la diatriba cominciata a causa dei tamponi dubbi nella gara d’andata, ecco che proseguono gli screzi. Intanto il Giudice sportivo ha scelto di non assegnare il 3-0 a tavolino e viene tutto rimandato a quando verrà emesso il verdetto definitivo.