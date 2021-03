Davide Nicola, in vista del Crotone, sopperisce alle mancanze con alcuni dei giocatori della Primavera del Torino

In casa Toro è emergenza totale sul fronte assenze. Sono infatti diversi gli indisponibili in vista dello scontro-salvezza con il Crotone, previsto per domenica alle ore 15.00. Oltre alle scelte forzate nell’undici titolare, Nicola si trova di fronte a grossi limiti anche per quanto riguarda i cambi. Per questo motivo da mercoledì si allenano con la Prima squadra diversi giocatori della Primavera, alcuni dei quali partiranno questo pomeriggio alla volta di Crotone, pronti a dare il loro contribuito nel caso ce ne fosse bisogno.

Torino, Nicola chiama per la prima volta alcuni Primavera

In settimana, come detto, Davide Nicola ha cercato di creare un’alchimia tra la Prima squadra e i Primavera. Tra coloro che potrebbero partire alla volta di Crotone c’è anche chi è alla prima convocazione in assoluto in Prima squadra. I difensori Aceto e Spina, l’esterno di centrocampo Todisco sono tra questi. Tutti e tre cresciuti in club diversi da quello granata, non sono ancora stati chiamati in causa nonostante quella di questo weekend sia la ventiseiesima giornata. Sarà perciò un’occasione da non sprecare.

Torino: Horvath e Celesta hanno già esordito

Lo stesso vale però per chi ha già avuto modo di sperimentare il cosiddetto “calcio dei grandi”. Oltre a Ferigra, che è membro della prima squadra ma che è stato convocato solo alla prima giornata con la Fiorentina ed ha invece poi disputato due match con la Primavera, ci sono i due giovani arrivati dalla Spal Horvath e Kryeziu. Il primo ha anche esordito in Coppa Italia, contro la Virtus Entella, così come Celesia, che ha debuttato in serie A nella scorsa stagione contro il Bologna all’ultima giornata di campionato. E’ però Greco il giocatore con più chiamate (undici totali), ma che no ha ancora avuto modo di scendere in campo. Tra i convocati ci sarebbe stato certamente anche Karamoko, ma la maxi-squalifica fino a fine aprile dopo la rissa contro la Fiorentina non gli permetterà di andare anche solo in panchina contro il Crotone.