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Ardian Ismajli convocato dall’Albania per il playoff di qualificazione al Mondiale 2026

Continua il giro di convocazioni in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale e della pausa nazionali della prossima settimana. Anche il commissario tecnico dell’Albania Silvinho ha annunciato la lista dei 26 convocati per gli impegni della nazionale albanese, che affronterà la Polonia il prossimo 26 marzo nella prima partita dei playoff.

Trai 26 convocati spunta il granata Ardian ismajli, che conta in carriera ormai oltre 40 presenze in nazionale maggiore, oltre che l’ex Toro Kristjan Asllani.

Silvinho, i 26 convocati del ct dell’Albania

Di seguito, la lista completa dei 26 convocati di Silvinho:

Portieri: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani

Difensori: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani

Attaccanti: Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 21-03-2026

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Emil
Emil
7 minuti fa

Speriamo torni sano….🤞

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