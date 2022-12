Ivan Moschella entra a far parte dello staff dell’allenatore Ivan Juric, nel ruolo di collaboratore tecnico

Il Torino Football Club ha comunicato, che a partire dalla data odierna, Ivan Moschella è entrato a far parte dello staff di Ivan Juric nel ruolo di collaboratore tecnico. I due hanno già condiviso un’esperienza nella stagione 2015/2016 a Crotone, terminata con la promozione in Serie A. Nato a Sant’Alessio Siculo nel 1974, Ivan ha giocato in diverse squadre tra cui Catanzaro, Sassuolo e Vibonese. Dal 2012 in poi ha intrapreso la carriera da allenatore, con esperienze a Crotone, Cosenza e Trapani.