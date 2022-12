Il centrocampista polacco si è fatto male in allenamento, e ora è emergenza a centrocampo per i granata di Juric

Il Torino si appresta ad affrontare il ritiro in Spagna, da oggi al 17 dicembre, ma il tecnico Ivan Juric non avrà a disposizione l’intero gruppo. A parte i nazionali, Singo si è fatto male al bicipite femorale destro, Aina è ancora infortunato e adesso anche Linetty è andato ko, per lui si tratta di lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Ora si profila una vera propria emergenza per i granata a centrocampo, con il tecnico croato che dovrà studiare le diverse soluzioni in vista delle amichevoli di questo mese. Questi primi giorni di ripresa, prima del ritiro, non hanno fatto altro che aumentare la necessità di agire sul mercato di gennaio a centrocampo, reparto in cui la coperta è cortissima.

Le soluzioni

I due titolari nel centrocampo granata sono Lukic e Ricci. Linetty però ha giocato spesso e volentieri, collezionando 15 presenze e 1 gol a Roma tra campionato e Coppa Italia. Ora, in questo mese intenso di allenamenti e amichevoli prima della ripresa del campionato il 4 gennaio, sicuramente avranno spazio e occasione di mettersi in mostra Emirhan Ilkhan e Michel Adopo. Entrambi hanno avuto poco spazio finora, ma il secondo, a causa delle sue capacità fisiche e tecniche, sembra aver superato il primo nelle gerarchie. Quasi sicuramente il giovane classe 2004 turco partirà in prestito, ma ci sono da fare le valutazioni del caso, in base alle sue prestazioni in questo mese e alla mancanza di centrocampisti.

Il mercato

In caso di cessione di Lukic a gennaio, ovviamente verrebbe preso subito un sostituto del serbo. Ma un innesto serve lo stesso: quel centrocampista che Juric aveva chiesto in estate e che non è arrivato. Un centrocampoista fisico, in grado di mettere un pò di sostanza in mezzo al campo, per competere al meglio con tutti.