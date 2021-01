Armando Izzo non sarà presente contro la Firoentina. A confermarlo, lo stesso giocatore tramite i social: il suo messaggio ai compagni

Era nell’aria da qualche giorno ed ora è arrivata la conferma: Armando Izzo non ci sarà contro la Fiorentina, match che aprirà il girone di ritorno. Il trauma alla testa subito durante la trasferta di Benevento in uno scontro, si è rivelato peggiore del previsto. I tempi di recupero necessari ad una completa guarigione sono infatti piuttosto lunghi, ed il difensore resterà solamente a guardare i compagni domani sera. Tegola che colpisce il reparto difensivo granata di Nicola, che ha però già pronti i nomi dei sostituti. A confermare quest’assenza ci ha pensato direttamente il numero 5 granata, tramite il proprio profilo social, giocando d’anticipo ed approfittandone per esternare il proprio sostegno ai compagni.

Il messaggio di Izzo in vista di Torino-Fiorentina

Famoso per condividere spesso il proprio pensiero sui social, questa mattina Izzo ha infatti pubblicato una foto che lo immortala affacciato di schiena alla finestra della palestra presente al Filadelfia, mentre guarda il campo. “Venerdì purtroppo non ci sarò per la botta alla testa nella partita scorsa. Sto soffrendo molto ma sono vicino a voi e da qui alla fine ogni partita sarà una finale! Sempre forza Toro“, questo il messaggio scelto dal difensore granata, da sempre pronto a spalleggiare i compagni.

Ecco il post di Izzo su Instagram.