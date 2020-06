Rosa troppo corta: così Izzo diventa (anche) terzino - Toro.it

Oltre che sul 3-4-3 Moreno Longo lavora anche sul 4-4-2 ma ha gli esterni contati: è così che Armando Izzo può essere spostato nel ruolo di terzino destro

Se si escludono i Primavera e gli infortunati Daniele Baselli e Simone Verdi, per le prime partite alla ripresa del campionato Moreno Longo avrà a disposizione appena sedici giocatori di movimenti: dieci (più il portiere) li manderà in campo nella formazione titolare, cinque li potrà inserire a partita in corso. Quella del Torino è una rosa molto ristretta e per questo il tecnico granata, nelle tante gare ravvicinate, sarà costretto anche ad adattare qualche giocatore in un ruolo diverso da quello che occupa abitualmente. Tra chi potrebbe cambiare posizione rispetto al solito c’è Armando Izzo, che con l’eventuale passaggio alla difesa a quattro potrà essere allargato sulla destra nel ruolo di terzino.

Torino: prove di 4-4-2

Tra i moduli su cui Longo sta lavorando in questi giorni al Filadelfia c’è infatti anche il 4-4-2 ma, con Simone Verdi ai box per un problema muscolare, l’unico vero esterno di centrocampo su cui può contare è Alejandro Berenguer. Sull’altra fascia dovrà alzare uno dei tre terzini (tenendo Simone Edera come cambio più offensivo nel caso in cui le cose dovessero mettersi male) ma in questo modo ne resterebbero solamente due di ruolo da schierare in difesa. Per questo, oltre che i giovani Singo, Ghazoini ed Enrici, il tecnico ha provato anche Izzo nella posizione di terzino destro.

Torino: Izzo ha già giocato da terzino

Lo slittamento a destra nella difesa a quattro non sarebbe un’assoluta novità per il numero 5 granata, che in quel ruolo ha già giocato sia nel Torino che con la Nazionale. Dei cinque centrali difensivi del Torino Izzo, insieme a Koffi Djidji (che al Nantes ha più volte agito da terzino sinistro), è quello che per caratteristiche più si adatto a un campo di posizione. Anche per questo può essere una risorsa molto importante per il finale di stagione.