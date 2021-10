Vojvoda che fin qui non ha raccolto tante presenze spera di trovare spazio dati i match ravvicinati contro Genoa e Milan

Il Torino continua a preparare al Filadelfia la partita casalinga contro il Genoa in programma venerdì alle 18:30. Una sfida nella quale la squadra di Ivan Juric vorrà rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi. Migliorano le condizioni fisiche di Wilfred Singo che, nella giornata di martedì, si era dovuto stoppare durante l’allenamento a causa di un affaticamento. I granata possono stare tranquilli perché non sembra niente di grave. In ogni caso Juric ha preferito mettere in allerta Vojvoda che, dati i match ravvicinati in cui i granata affronteranno tra due gironi prima la squadra di Davide Ballardini e poi il Milan martedì sera, potrebbe trovare spazio in campo.

Vojvoda: usato con il contagocce da Juric

Vojvoda ha tanta voglia di giocare e di dimostrare il suo valore anche perché per il momento si trova indietro nelle gerarchie rispetto a Singo che invece ha da subito conquistato Juric, collezionando un ottimo inizio di campionato. Il numero 27 del Toro infatti, fin qui ha raccolto soltanto tre presenze contro Fiorentina, Sassuolo e infine Venezia per un totale di circa 63 minuti passati sul rettangolo di gioco. Proprio per questo se venisse chiamato in causa in uno dei due prossimi match il difensore kosovaro dovrà farsi trovare assolutamente pronto. Vojvoda dovrà approfittare di ogni chance che gli concederà Juric per mettere maggiore pressione a Singo ed evitare di finire sempre più ai margini del Toro. Intanto per il momento c’è da sgomitare per trovare spazio nell’importante match contro il Genoa, che ha bisogno di conquistare punti. I granata sono avvisati.