Ivan Juric avrà un primo contatto con il Torino: arriverà in città e visiterà il Filadelfia e lo stadio, assieme a Vagnati

Ha firmato per tre anni, sì, ma prima di conoscere la squadra dovrà aspettare il 6 luglio, giorno del raduno. Ivan Juric, però, non vuole perdere tempo. E così arriverà a Torino già oggi, martedì 1° giugno, per prendere contatto con la nuova realtà, visitare le strutture e confrontarsi con la direzione sportiva. Fin qui, infatti, il croato si è interfacciato solo con la sede distaccata del club, quella che si trova a Milano, negli uffici del presidente Urbano Cairo: lì ha sottoscritto il contratto da 2 milioni di euro a stagione.

Con Vagnati si parlerà anche di calciomercato

Nel capoluogo piemontese, Juric incontrerà il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati. Sarà il dt ad accompagnare il nuovo allenatore al Filadelfia e allo stadio “Grande Torino”. I due si confronteranno, subito, sugli obiettivi da raggiungere nel prossimo calciomercato: quali calciatori serviranno e in quali ruoli (i granata sono al lavoro già per due profili: Vazquez e Messias). Sarà un primo summit dal vivo dopo quelli precedenti all’annuncio ufficiale. Ne verrà fuori un primo elenco di priorità, che la dirigenza granata dovrà provare a portare a termine da qui al prossimo mese, quando si inizierà a fare sul serio.