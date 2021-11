Cinque partite col Torino dopo l’infortunio, un solo gol e prestazioni spesso non del tutto positive: Belotti vuole stupire l’allenatore

Dalla Nazionale è tornato deluso, come del resto gli altri azzurri. Andrea Belotti da oggi sarà di nuovo a disposizione di Ivan Juric insieme ai compagni, nel giorno della ripresa degli allenamenti al Filadelfia. Con la squadra di Mancini ha giocato titolare contro la Svizzera entrando invece nel finale contro l’Irlanda del Nord. Se le sue prestazioni non sono state delle migliori, certamente le due partite con la maglia dell’Italia hanno permesso all’attaccante di mettere sulle gambe minuti preziosi. Quelli che gara dopo gara gli consentiranno di potere avvicinarsi alla forma migliore: è quello che Juric si aspetta, dopo il patto stretto con Belotti ad inizio campionato.

Belotti, l’infortunio lo ha penalizzato

Il Gallo ha dato la sua parola all’allenatore, garantendo di restare fino a fine stagione, al di là di firme e contratti. Solo che ora Juric si aspetta dal suo capitano quei gol e quell’impatto al quale Belotti ha abituato i suoi precedenti allenatori e gli stessi tifosi. Non è il periodo migliore per il numero nove, non al meglio già ad agosto, recuperato in extremis per la prima di campionato e poi di nuovo fermo dopo la sfida contro la Fiorentina.

Belotti con lo Spezia prestazione negativa

Al Fila la sfida che si rinnoverà sarà quella con Sanabria, atteso per la fine della settimana (e non al meglio, secondo quelle che sono le indicazioni del commissario tecnico del Paraguay). A La Spezia, prima della pausa, la sua prestazione era stata in linea con quelle non esaltanti – al contrario della sfida con la Sampdoria, la migliore tra quelle giocate dopo l’infortunio – e già contro l’Udinese al Grande Torino servirà la sua risposta.