Una stagione ancora non al top per Singo, l’esterno titolare del centrocampo di Juric: l’allenatore si aspetta reti e assist

La scorsa stagione un rendimento che ha soddisfatto lui e pure Juric solo a metà. Anche perché Wilfried Singo ha mostrato sin dalle prime apparizioni in Serie A di avere i numeri per fare la differenza e le qualità per crescere sotto l’ala del suo allenatore. Qualche problema fisico lo ha evidentemente condizionato dato che è parsa evidente la differenza tra i primi mesi e il resto dell’annata, coincidendo il suo calo con quello della squadra. Ed è da questa stagione che tutti si aspettavano una ripartenza degna del primo periodo in granata. Invece nelle partite in cui Juric lo schierato (è il titolare, del resto) sia prima che dopo quel sovraccarico che lo ha frenato, non è parso ai suoi livelli.

Singo: “Juric mi ha chiesto 5-6 gol”

Singo è il primo ad essere cosciente di quanto possa e debba fare di più. Lo aveva dichiarato questa estate, nel corso del ritiro austriaco, quando parlando della nuova stagione aveva sottolineato come Juric gli avesse chiesto almeno 5 gol. “Gli allenamenti con Juric sono sempre duri, ma dobbiamo lavorare così. Non credevo di diventare un elemento portante della rosa del Toro, ma questo è stato un lavoro personale. Quest’anno dovrò fare ancora di più. Devo lavorare molto sui cross e un po’ sulla fisicità mentre come caratteristiche sento mie la velocità e un po’ la tecnica. Ho parlato con Juric che mi ha detto che questa stagione devo fare molto meglio, devo lavorare di più e devo fare almeno 5/6 gol“.

Singo, ancora nessun gol o assist

Di gol dagli esterni non ne sono ancora arrivati, né da lui né dai compagni di reparto ed è il cambio di passo che l’allenatore chiede in primis al calciatore che più di tutti può dare quelle risposte. Né gol, né assist in queste prime sei presenze: la rincorsa continua domenica contro l’Empoli.