L’infortunio del 1 settembre è alle spalle: Ricci può tornare a lavorare con i compagni in vista della prossima sfida di campionato

Nel riscaldamento con l’Atalanta, lo scorso 1 settembre, l’infortunio che al momento ha impedito a Ricci di scendere in campo nelle successive partite. Juric però potrebbe finalmente ritrovare l’ex Empoli: non è detto che questo accada contro la squadra con cui Ricci si è messo in mostra, quella toscana appunto. L’ecografia di controllo, l’ultima alla quale il giocatore si è sottoposto, ha mostrato i progressi che potrebbero riportare al Fila con i compagni il mediano. Ricci puntava a domenica ma ovviamente molto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi giorni.

Ricci può tornare titolare con la Juve

Possibile che possa almeno andare in panchina per poi tornare titolare contro la Juventus, nel derby del 15 ottobre. Il suo rientro non verrà forzato anche perché le settimane in cui non è stato a disposizione hanno evidenziato quanto sia fondamentale per il Toro un giocatore come lui. Juric ha provato a rimediare ma la carenza numerica a centrocampo rende l’ex Empoli davvero troppo importante.