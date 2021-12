Con D’Amico, al Verona, Juric aveva un rapporto fraterno: con Vagnati l’intesa è da trovare. Ma con Warming…

Se Tony D’Amico, a Verona, era un fratello, Davide Vagnati è ancora quello zio che vedi a Natale, con il quale ti metti a parlare di chi vincerà lo scudetto per evitare argomenti più spinosi. Ivan Juric e il direttore dell’area tecnica del Torino non sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda. A San Siro, nell’ultima partita prima della sosta, è però successo qualcosa di nuovo nel rapporto tra i due. Indirettamente, il tecnico ha dato a Vagnati un bel riconoscimento pubblico, descrivendo Magnus Warming come – potenzialmente – il “miglior acquisto di quest’anno”.

L’ascesa di Warming, scelto da Vagnati

Il gracile danese è atterrato in Italia in estate, scelto dal ds. Non lo conosceva nessuno. Juric lo ha sempre lasciato a guardare, prima di dicembre. Poi, in pochi giorni, gli ha concesso mezz’ora in Coppa Italia e gran parte del secondo tempo contro l’Inter. Una bella dimostrazione di fiducia verso il calciatore, ma anche un plauso – momentaneo – per il lavoro del dirigente.

L’intesa con Juric va costruita

È lontana, certo, l’intesa con D’Amico. I due, anche davanti ai microfoni, non hanno mai celato il rapporto schietto e amichevole che li legava. “Il nostro è un rapporto sincero sin dal primo giorno”, spiegava il direttore. “Tony è fantastico, abbiamo un rapporto fraterno”, gli faceva eco l’allenatore. D’altronde, ai tempi del Mantova, Juric lasciava detto questo, nel suo manifesto calcistico: “Nelle società forti, il ds deve percepire le stesse cose che percepisce l’allenatore”. L’intesa vincente con Vagnati è ancora da costruire: chissà che non possa essere Warming, il primo vero passo in avanti.