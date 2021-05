Domenica i granata affronteranno Juric, uno degli allenatori sondati la scorsa estate per poter sedere sulla panchina del Toro

Dopo la fondamentale vittoria contro il Parma ora il Toro di Davide Nicola si appresta ad affrontare l’Hellas Verona di Ivan Juric. Il tecnico gialloblù la scorsa estate fu uno degli allenatori che la società granata aveva sondato come dopo Longo. Ma l’allenatore croato, dopo un’ottima stagione con gli Scaligeri che si posizionarono al nono posto con 49 punti, decise di continuare la sua avventura in gialloblù. Sicuramente il nome del tecnico dell’Hellas Verona era segnato nel taccuino di Vagnati tra le scelte più caldeggiate. Ora il Toro e Juric si troveranno domenica pomeriggio contro. La squadra di Nicola alla ricerca di punti salvezza mentre la squadra veronese cercherà un riscatto dopo un periodo negativo. All’andata il match tra i granata e l’Hellas Verona terminò 1-1.

Juric sfiderà Nicola che lo sostituì al Crotone

Sempre rimanendo sul tema allenatori, proprio il tecnico granata prese il posto di Juric al Crotone nell’estate del 2016. Il tecnico croato, dopo essere riuscito ad ottenere una storica promozione in serie A con il Crotone, lasciò il club calabrese per approdare sulla panchina del Genoa, dopo essere già stato nel club ligure come tecnico della Primavera rossoblù. Il Crotone affidò la guida tecnica proprio a Davide Nicola e il tecnico di Luserna San Giovanni riuscì a condurre la squadra calabrese ad una storica salvezza. Nicola, come promesso, per festeggiare quella grande impresa partì in bicicletta da Crotone per tornare a Vigone, facendo anche tappa al Filadelfia. Nella stagione successiva a dicembre le strade del Crotone e di Nicola si separarono.

Cinque precedenti tra Juric e Nicola

Per quanto riguarda le partite in cui Juric e Nicola si sono affrontati da avversari il bilancio è a favore del tecnico croato. Infatti, in 5 match si sono registrate 3 vittorie di Juric, 1 di Nicola e 1 pareggio. La prima sfida tra i due tecnici risale alla stagione 15/16 quando in Serie B il Crotone del tecnico, ora all’Hellas Verona, vinse per 4-1 contro il Bari di Nicola. Infine l’ultimo precedente tra i due tecnici risale al 2 agosto scorso. In quell’occasione il Genoa sconfisse 3-0 il Verona di Juric e tra l’altro due gol in quella sfida portano la firma di Sanabria ora al Toro con Nicola.