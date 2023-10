Yann Karamoh è sparito dai radar, il numero 7 del Torino sta giocando poco e non trova spazio con Ivan Juric: deve ritrovarsi

Dopo l’ottava giornata di campionato, è arrivata la pausa dedicata alle Nazionali di ottobre. Presto per fare dei bilanci, ma qualche giocatore ha deluso e ci si aspettava di più. Yann Karamoh, trequartista granata con il 7 sulle spalle, è sparito dai radar. L’attaccante sta giocando poco e non sta trovando spazio con Ivan Juric. La situazione in attacco è preoccupante: 0 gol nelle ultime 3 partite, eppure lui non è chiamato in causa. Finora ha giocato 5 partite, ma solo 1 da titolare, la prima contro il Cagliari. Dopdodiché per lui, solo manciate di minuti nelle fasi finali delle partite. Le aspettative erano altre, visto come aveva concluso la stagione 2022/2023.

L’arrivo e il rinnovo

Il giocatore franco-ivoriano è arrivato al Toro nell’estate del 2022. Praticamente al posto di Praet, è atterrato a Torino l’ultimo giorno di mercato. Nella sua prima stagione in granata, però, non ha deluso: 23 presenze totali con 5 gol, alcuni di questi determinanti. Ecco quindi che il contratto, che era di un anno, è stato prolungato con l’opzione per altri due anni. Adesso sulla trequarti ci sono Radonjic a sinistra e Vlasic a destra, che sono i titolari, con Karamoh e Seck come riserve. Radonjic non sta attraversando un momento facile, soprattutto sul piano disciplinare e mentale, ma Juric non si sta affidando a Karamoh. Non solo contro la Lazio, ma anche in altre occasioni, ha preferito scelte diverse. La stagione però è ancora lunga: il giocatore deve ritrovarsi.