Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, riguardo al caso scommesse: “Bisogna essere uomini di sani principi, prima che calciatori”

Il presidente del Torino Urbano Cairo, agli “Stati generali del calcio italiano”, è intervenuto e si è espresso riguardo al caso scommesse. Queste le sue parole: “Dobbiamo fare di tutto perché la formazione di un calciatore non è solo tecnica: prima di essere giocatori si deve essere uomini con dei principi. Il club può fare tanto, ma l’ambiente familiare e gli amici sono fondamentali. Su quello che sta accadendo non ho le informazioni necessarie per dire qualcosa, meglio attendere di vedere gli sviluppi”. Anche Gravina è intervenuto, di seguito le sue parole.

Le parole di Gravina

Gravina ha aggiunto: “Stiamo parlando di una delle piaghe sociali che interessa diversi giovani e concittadini ed è molto diffusa a livello internazionale. La ludopatia non è un problema del calcio, ma una piaga sociale, che corrode dall’interno senza guardare in faccia a nessuno”.