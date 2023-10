Non solo Ilkhan e Bayeye: ecco come stanno andando tutti gli altri giocatori del Torino in prestito in questa stagione

Nella sessione estiva di calciomercato, alcuni giocatori del Torino sono stati mandati in prestito. Oltre a Brian Bayeye ed Emirhan Ilkhan, ce ne sono molti altri: ecco come stanno andando. I giocatori presi in analisi sono quelli che lo scorso anno, sotto la guida di Giuseppe Scurto, hanno fatto un buon campionato Primavera 1. Il portiere Pietro Passador è stato mandato in prestito al Rimini. Per lui 0 presenze in campionato, non sta giocando in Serie C. In Coppa invece ha raccolto 1 presenza, senza subire gol.

Ali Dembele

Dembele invece è andato in Serie B al Venezia. Dembele ha esordito nello scorso fine settimana, nella vittoria per 3-2 contro il Parma, giocando 11 minuti. Una sola presenza quindi per lui.

Daouda Weidmann

Weidmann è partito alla volta dell’Eredivisie, in Olanda, all’RKC Waalwijk. Poco spazio per lui: 1 sola presenza. Perlopiù da subentrato, da soli 3 minuti.

Luigi Caccavo

Caccavo si trova in Serie C alla Pergolettese. Non ha ancora trovato il gol, ma sta giocando con frequenza. Per lui 8 presenze tra campionato e Coppa, con un cartellino giallo ricevuto.