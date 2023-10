Verso Torino-Inter, si va verso il tutto esaurito: rimangono pochi biglietti disponibili per la partita di sabato 21 ottobre

Si va verso il tutto esaurito per Torino-Inter. La partita è in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. A più di una settimana dal match, sono già stati venduti più di 22000 biglietti. Ultimi posti disponibili in Curva Maratona e nei distinti: ci sarà una grande atmosfera.