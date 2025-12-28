Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sconfitta contro il Cagliari e i rinforzi nel mercato di gennaio

Tuttosport

”Ci sono mancati i gol, non tutto è negativo”

Il Cholito recita il mea culpa: “Dovevo fare meglio su quel colpo di testa”.

Bene Vlasic, 4a rete di fila ma Lazaro &C. Abboccano

Il terzino perde Prati sull’1-1. Gineitis, Asllani, Maripan e Ismajli lasciano strada a Kilicsoy: e il turco segna.

”Ho fiducia nel tecnico, i rinforzi? Non subito”

Dopo la partita summit di 2 ore tra Cairo, Petrachi e Baroni.

Baroni choc, altro flop Petrachi, ora ribalta questo oro moscio!

Solita mediocrià, dal “cairismo” alle responsabilità dell’allenatore, segna Vlasic, poi la difesa fa acqua: il Cagliari vince con Prati-Kilicsoy.

La Stampa

Simeone: “Al Toro è mancato il gol, dispiaciuto solo per il risultato”

Il bomber granata, in campo per tutto il match contro il Cagliari, non segna da 55 giorni e l’attacco ne soffre.

Toro ribaltato

Brusco risveglio dei granata battuti in casa dal Cagliari in piena emergenza (8 assenti), stavolta Vlasic non basta e riesplode la contestazione.

La Gazzetta dello Sport

Festa Cagliari il Toro si ferma

Perla di Kilicsoy, i granata spreconi non fanno il tris.

Giovanni Simeone of Torino FC looks dejected during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
