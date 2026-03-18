Ecco i titoli di oggi dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ritorno a San Siro di Zapata e la produzione offensiva
Tuttosport
“E adesso un’impresa “
E’ un Toro nuovo: gli elogi di D’Aversa ai giocatori, le frasi motivazionali del tecnico in vista del Milan, i richiami all’umiltà e al rispetto dei tifosi.
Toro, l’altra missione: ritrovare Ilic
Il contratto del centrocampista scadrà nel ’27: valorizzarlo può evitare una futura minusvalenza.
Marianucci è già diventato un caso
Il procuratore del difensore sbotta “Non gioca? E’ successo qualcosa. Dirò a D’Aversa ciò che penso di lui”.
LaStampa
Zapata torna a S. Siro vuole il gol per il Toro e per chiudere i conti.
La Gazzetta dello Sport
E’ un Toro d’attacco
Dai gol di Zapata a super Simeone quante reti con D’Aversa.