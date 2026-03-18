Toro.it

Ecco i titoli di oggi dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ritorno a San Siro di Zapata e la produzione offensiva

Tuttosport

“E adesso un’impresa “

E’ un Toro nuovo: gli elogi di D’Aversa ai giocatori, le frasi motivazionali del tecnico in vista del Milan, i richiami all’umiltà e al rispetto dei tifosi.

Toro, l’altra missione: ritrovare Ilic

Il contratto del centrocampista scadrà nel ’27: valorizzarlo può evitare una futura minusvalenza.

Marianucci è già diventato un caso

Il procuratore del difensore sbotta “Non gioca? E’ successo qualcosa. Dirò a D’Aversa ciò che penso di lui”.

LaStampa

Zapata torna a S. Siro vuole il gol per il Toro e per chiudere i conti.

La Gazzetta dello Sport

E’ un Toro d’attacco

Dai gol di Zapata a super Simeone quante reti con D’Aversa.

Duvan Zapata of Torino FC cleebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 18-03-2026

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L’agente di Marianucci: “Quello che penso di D’Aversa glielo dirò faccia a faccia”

Obrador in crescita: si gioca il futuro a Torino