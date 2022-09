Non potendo contare sull’indisponibile Vojvoda, contro il Sassuolo sulla fascia sinistra il tecnico ha preferito schierare Lazaro ad Aina

Ha sostituito Wilfried Singo sulla fascia destra, quando il numero 17 non era a disposizione, ora Valentino Lazaro è diventato la prima scelta anche a sinistra in caso di assenza di Mergim Vojvoda. Lo si è visto contro il Sassuolo: il kosovaro è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare e Ivan Juric ha preferito schierare dal primo minuto l’esterno austriaco, preferendolo a Ola Aina, che proprio sulla fascia mancina aveva giocato da titolare le prime partite.

Lazaro cerca continuità

Lazaro è sempre più al centro del progetto Torino, Juric ne apprezzo le qualità tecniche e il contributo che può dare soprattutto in fase offensivo. Certo fino a questo momento il rendimento dell’esterno austriaco non è stato particolarmente esaltante, gli è mancata soprattutto la continuità nel corso dei minuti avuti a disposizione, dove ha alternato buone giocate a momenti in cui è sembrato sparire dal campo. L’esterno austriaco negli ultimi anni non è riuscito a esprimersi sugli ottimi livelli di quando vestiva la maglia dell’Herta Berlino, ed è un giocatore a caccia del riscatto, della continuità e di spazio in campo. Spazio che Juric sembra avere tutta l’intenzione di concedergli, che sia sulla fascia destra o su quella sinistra come avvenuto proprio contro il Sassuolo.