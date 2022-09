Deciso negli interventi, a volte anche un po’ rude, Perr Schuurs è la nota positiva del Torino anche contro il Sassuolo

Ve lo ricordate il coro “Glik, Glik, Glik” che tante volte la Maratona ha cantato all’ex capitano del Torino? Al momento della lettura delle formazioni, prima dell’inizio della partita del Sassuolo, dalla curva granata è stato accennato un “Schuurs, Schuurs, Schuurs” in onore del centrale olandese. Se le prestazioni del numero 3 dovesse continuare a essere quelle delle prime uscite, quel coro lo sentiremo certo gridato con ancora più vigore. E l’accostamento tra l’ex Ajax e Glik non è affatto campato per aria: più lo si vede giocare, più Schuurs ricorda la miglior versione del centrale polacco.

Torino, Schuurs-Glik: che somiglianza

Schuurs non è certo un giocatore che ha paura di mettere la gamba e di andare al contrasto, se c’è da intervenire in maniera decisa non si tira indietro (ce ne eravamo accorto anche contro il Lecce, quando ha fermato il contropiede dello scatenato Banda con una scivolata da applausi), a volte è un po’ rude, proprio come lo era Glik, e nelle situazioni di pericolo preferisce una spazzata alla vecchia maniera piuttosto che prendersi rischi inutile. Tra Schuurs e Glik c’è anche una certa somiglianza in certe caratteristiche fisiche: i capelli biondi, le spalle larghe e 190 centimetri d’altezza che rendono entrambi i giocatori difficili da battere sui duelli corpo a corpo.

L’olandese può crescere ancora

Il difensore polacco aveva anche un bel vizio, quello di segnare con una certa frequenza da azioni d’angolo o punizioni indirette. Nell’ultima sessione di mercato il Torino ha perso due giocatori, Bremer e Izzo, che più volte hanno saputo spingere la palla in fondo alla rete avversaria in questi anni, tocca a Schuurs ora raccogliere quest’eredità per avvicinarsi ancora di più all’ex capitano: il difensore olandese sembra però avere anche tutte le carte in regole per crescere e fare anche meglio rispetto a Glik.