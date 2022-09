Il kosovaro si è fermato per un problema ai flessori e sarà valutato, Ricci prosegue nel suo programma, Miranchuk ci sarà col Napoli

Si è fermato venerdì, il giorno prima della sfida tra Torino e Sassuolo. Vojvoda contro i neroverdi non era nemmeno in panchina: ha sentito un dolore che ha convinto lo staff a non rischiarlo. Il problema è ai flessori, e di questo infortunio ha parlato Juric dopo il ko del Grande Torino: “Non dovrebbe essere nulla di grave, così mi ha detto”, riferendosi al terzino ormai più a suo agio a sinistra nonostante sia stato sempre abituato a giocare sulla fascia opposta. Esami per Vojvoda oggi, per confermare quelle che sono state le prime impressioni e scongiurare qualcosa di più grave. Procede il recupero di Ricci, che non è ancora tornato a lavorare sul campo a circa venti giorni dall’infortunio di Bergamo.

Miranchuk per il Napoli

Miranchuk, invece, accelererà. Dallo scorso lunedì si allena sul campo, rientrerà col gruppo per essere così a disposizione per l’insidiosa trasferta di Napoli, la prima che il Torino affronterà al ritorno del campionato, dopo la pausa per le Nazionali. Non preoccupa invece Rodriguez, fermato da un attacco febbrile.