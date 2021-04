Undici club di Serie A hanno scritto alla Lega chiedendo, dopo il caso Superlega, che Juventus, Inter e Milan vengano sanzionate

A quasi una settimana dalla bomba Superlega che ha creato non pochi scossoni, ora undici squadre – tra cui il Torino – avrebbero inviato una lettera al presidente della Lega Dal Pino, chiedendo sanzioni per le tre italiane (Juventus, Inter e Milan) che risultavano tra i club fondatori proprio della Superlega. Secondo quanto riportato da Repubblica, le undici firmatarie sono Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, che chiedono alla Lega di “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Fuori da questo elenco, oltre ovviamente alle 3 sul banco degli imputati, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona.

Il caso media company e Dazn

Le undici società nei mesi scorsi aveva sostenuto l’ingresso di fondi privati per la gestione dei diritti TV e non dato il proprio voto a Dazn, salvo poi cedere, come accaduto anche al Toro.