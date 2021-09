Nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali la Polonia vince contro il San Marino, tra i protagonisti della partita c’è Linetty

La Polonia vince 7-1 contro il San Marino. Dunque una partita a senso unico. Con questa vittoria la squadra guidata dal CT Paulo Sousa ritorna ad occupare il secondo posto del Girone I, dopo che l’Albania era riuscita a conquistare quella posizione solo momentaneamente. La partita per la squadra guidata da Sousa si mette subito sui binari giusti, con Lewandowski che sblocca il match dopo soli 4’ minuti grazie ad un assist di Linetty. Il centrocampista granata ha anche trovato la via del gol. La rete del San Marino messa a segno da Nanni, che è servita a ben poco, è arrivata a inizio del secondo tempo ma poi la Polonia ha preso il largo.

La prestazione di Linetty

Linetty, dopo aver fatto molto bene nella partita contro l’Albania, continua la strada intrapresa e porta a casa un’ottima prova anche contro il San Marino. Entrato a gara in corso contro l’Albania, match in cui ha messo a segno un gol, il centrocampista granata contro il San Marino è sceso in campo dal 1’ minuto. Linetty ha dimostrato un’altra volta di poter essere pericoloso per gli avversari e di avere un ottimo feeling con Lewandowski. Ivan Juric osserva da lontano e spera che il polacco possa fare bene anche in granata. Sopratutto che possa mettere a segno dei gol che potrebbero essere determinati ai fini del risultato.