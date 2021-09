Il Toro ha comunicato attraverso i social che non saranno venduti biglietti in Curva Primavera ai tifosi della Salernitana

Il Torino ha comunicato attraverso i suoi profili social che è stata vietata la vendita dei biglietti in Curva Primavera per i tifosi della Salernitana. Questa la nota pubblicata dal club granata: “Torino-Salernitana: applicato il divieto di vendita in Curva Primavera ai residenti della Regione Campania se non in possesso di tessera del tifoso “Cuore Toro”.