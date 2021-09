Nella partita Svizzera-Italia, terminata a reti inviolate, Rodriguez ha patito la presenza in campo di Berardi

Termina senza reti il match tra Italia e Svizzera. Gli Azzurri grazie al pareggio di ieri sono riusciti ad arrivare a raccogliere 36 risultati utili consecutivi. Un grande traguardo per la squadra del CT Mancini. La Svizzera, padrona di casa, ha schierato dal primo minuto il difensore granata Rodriguez nel ruolo di esterno basso a sinistra. L’Italia campione d’Europa scende in campo con il solito 4-3-3 e hanno avuto l’occasione più grande sul calcio di rigore procurato da Berardi, fermato in maniera irregolare da Rodriguez. Sul dischetto si presenta Jorginho che calcia troppo debolmente e centralmente, così da consentire a Sommer di parare il rigore. Negli ultimi minuti l’Italia ha anche rischiato di subire il gol che avrebbe consentito alla Svizzera di portare a casa la vittoria.



La prestazione di Rodriguez

Sicuramente per Rodriguez ci sarà da dimenticare la prestazione rimediata contro l’Italia. Il difensore svizzero dovrà voltare pagina al più presto. Dopo un primo tempo molto sofferto, a inizio del secondo tempo commette due errori molto gravi consecutivi. Infatti al 51’ minuto sbaglia un rilancio, regalando il pallone agli Azzurri per poi commettere fallo ai danni di Berardi, concedendo così un calcio di rigore all’Italia. Rodriguez poi è stato sostituito al 63’ con l’ingresso in campo di Garcia che sicuramente ha fatto meglio del compagno, riuscendo a limitare Chiesa. Con Berardi di fronte non è stata una giornata semplice per Rodriguez. Lo svizzero dovrà rialzare la testa come dovrà fare anche il Toro in campionato.