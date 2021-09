Sul proprio sito ufficiale, la Salernitana invita i suoi tifosi ad acquistare i biglietti nei Distinti o in Curva Primavera: è polemica

La notizia si è rincorsa sui social nelle ultime ore, anche se la nota ufficiale della Salernitana risale a venerdì 3 settembre. Esauriti i posti a disposizione per i tifosi campani nel giro di poche ore: e così il club ha “consigliato” chi volesse seguire la squadra ad acquistare i tagliandi nei settori limitrofi, i Distinti granata e la Curva Primavera. Subito la mente è tornata a quel famoso Torino-Inter, definito esperimento sociale, nel quale tifosi nerazzurri e granata erano venuti pericolosamente a contatto con conseguenze non di poco conto. Per la sfida di sabato non è necessario essere in possesso di una fidelity o di tessera del tifoso per l’acquisto in Curva Primavera, motivo per cui è possibile che domenica prossima in quel settore possano esserci sia tifosi del Torino che della Salernitana.