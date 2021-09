Il nuovo acquisto del Toro David Zima insidia gli altri difensori: da valutare i tempi di assestamento per inserirlo titolare

La pausa per le nazionali, arrivata subito dopo la chiusura del mercato è un toccasana per testare la prontezza dei nuovi acquisti. Lo sa bene Ivan Juric che, dopo aver alzato la voce, è stato accontentato con diversi acquisti dell’ultimo minuti. Tra i più necessari, un difensore centrale, individuato nel giovane David Zima. Un calciatore che il croato sta conoscendo in questi giorni al Fila: un esame per l’ex Slavia Praga, a caccia di spazio in una difesa che non ha convinto nelle prime uscite.

Zima insidia Izzo, autore di un precampionato deludente

Meglio qualche profilo in più che in meno per il Toro, che in difesa non è di certo impeccabile. Sono infatti già quattro le reti subite nelle prime due giornate, la maggior parte delle quali causate dda errori difensivi. Tra i principali colpevoli anche Armando Izzo, autore di un inizio sotto le aspettative. Da pedina inamovile qual’era nella sua prima stagione, ha perso smalto col passare del tempo, scendendo anche nelle gerarchie di Juric ed andando vicino alla cessione. La situazione per lui si complica ora con quel concorrente in più che porta il nome di David Zima.

Toro, tanti ballottaggi da gestire in difesa per Juric

Non solo il numero 5, già a contendersi ill posto da tittolare con Djidji, resta insidiato. C’è anche quello Rodriguez-Buongiorno. L’incognita principale per il tecnico granata resta però il tempo di assestamento necessario ad avere Zima pronto. Una sfida in più per l’intero reparto, che dovrà dimostrare di essere all’altezza. Toccherà poi al tecnico valutarli e gestire l’alternanza.