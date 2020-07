Longo e il discorso dopo il Brescia: ecco cosa ha detto ai giocatori - Toro.it

Riuniti a centrocampo dopo Torino-Brescia 3-1, i giocatori granata hanno ascoltato il discorso motivazionale di Moreno Longo

Chi è stato allenato da Moreno Longo spesso ama ripercorrere i suoi discorsi motivazionali. L’allenatore del Torino è un grande comunicatore da spogliatoio: pesa le parole, le pronuncia solo al momento giusto ma con la fermezza del leader carismatico. Al fischio finale della partita contro il Brescia, anche a causa dei protocolli, non è stato frettoloso il rientro nel tunnel dei granata. Il tecnico ha chiamato a raccolta i suoi giocatori e lo staff al centro del campo. In cerchio attorno a lui, tutti hanno ascoltato i suoi complimenti e i suoi ammonimenti: “Siete stati bravi perché l’avete affrontata con il giusto approccio mentale”, ha detto in sintesi il tecnico.

Le parole del tecnico e gli elogi di Ansaldi e Cairo

Che poi ha inserito la pulce nell’orecchio dei suoi, necessaria a non abbassare la guardia in vista dei prossimi (cruciali) impegni: “Il campionato non è finito, la strada è ancora lunga. Non sentitevi appagati”.

Il discorso lo si è udito distintamente dalla tribuna dello stadio “Grande Torino”, per il resto completamente vuoto. Anche Ansaldi lo ha ripreso davanti ai microfoni: “Nell’abbraccio finale ci siamo detti che questa vittoria deve darci fiducia, deve farci credere maggiormente nelle nostre qualità. Questo è molto importante”.

E anche Cairo ha apprezzato il discorso di Longo: “E’ stato molto bello, un momento anche toccante, che trasferisce un senso di grande compattezza. E questa è una qualità importante”.

Players of Torino FC celebrate the victory at the end of the Serie A football match between Torino FC and Brescia Calcio.