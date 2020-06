Longo sulla scia di Mazzarri: “Le 5 sostituzioni sono un grande aiuto”

Fu una battaglia portata avanti a lungo da Mazzarri, ora sono realtà dopo l’emergenza: delle cinque sostituzioni potrà approfittare Longo

“Una causa caduta nel vuoto”. A un certo punto – ottobre 2019, vigilia della trasferta di Udine – Walter Mazzarri aveva definito così la battaglia per arrivare alle cinque sostituzioni nel calcio, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. L’ex allenatore del Torino, esonerato a febbraio dal club granata, si sarà ricreduto in queste ultime settimane, almeno da quando la Fifa ha dato il via libera all’incremento dei cambi per la ripresa delle partite dopo l’emergenza coronavirus. Del provvedimento potrà beneficiare il suo successore, Moreno Longo, che in un’intervista a Torino Channel ha applaudito la decisione dei vertici del pallone.

Le parole di Longo sui cinque cambi

“Specialmente nelle prime partite, quando la condizione sarà precaria per tutte le squadre, quella delle cinque sostituzioni è una novità che darà la possibilità ai giocatori di rifiatare maggiorente, cambiandoli con chi è più fresco. A mio parere è un qualcosa di positivo”, ha dichiarato il tecnico.

Un aiuto per non sovraccaricare i titolari, insomma. Anche se al Torino il mix letale di emergenza infortuni e rosa corta potrebbe attenuare i benefici della rivoluzione. Con gli stop di Verdi e Baselli, Longo si ritrova con 16 giocatori di movimento più i Primavera Singo, Adopo e Freddi Greco. Le risorse, insomma, sono limitate.

Eppure, nonostante questo, attingere per quanto possibile in panchina sarà necessario per evitare ulteriori guai fisici. E preservare quei granata che ancora godono di buona salute.