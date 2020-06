Petrachi: “Ho deciso io di andare via dal Toro”

L’ex ds del Torino Petrachi è intervenuto a Sky per parlare del suo futuro e del suo passato granata: “I compromessi non mi piacciono”

Le voci su un possibile addio di Petrachi alla Roma dopo appena una stagione dal suo arrivo si sono susseguite velocissime negli ultimi giorni e a parlarne ai microfoni di Sky Sport, durante la puntata di Il calciomercato che verrà, è lo stesso ds giallorosso che ne approfitta per tornare anche sui suoi passi e sul su passato in granata: “A Torino ciclicamente si diceva che l’anno successivo sarebbe arrivato un altro direttore sportivo, ma alla fine sono rimasto 9 anni e ho deciso io di andarmene. I compromessi non mi piacciono. Vedremo cosa succederà. La Roma? A Roma ne hanno spappolate tante di persone, se in 20 anni non si è vinto nulla qui è anche a causa di questi problemi, che non sono legati alla tifoseria, che è passionale e sentimentale. A me le sfide piacciono“.

Petrachi: “Ho la fiducia della società”

E ancora sul suo futuro: “Dispiace sempre quando strumentalmente escono fuori delle notizie. Io purtroppo sono una persona scomoda in questo ambiente perché non regalo niente a nessuno dal punto di vista mediatico. Sono un tipo riservato, che cerca di fare bene il suo lavoro con la massima trasparenza. In un ambiente come Roma non è semplice, perché presenta tante insidie.

Se non ti prendi un caffè con quel giornalista o non gli rispondi, si viene immediatamente attaccati. Il fatto che mi abbiano bacchettato e continuino a farlo, mi ha permesso di essere ancora più intransigente con me stesso. Vado serenamente avanti per la mia strada. Poi che il mio tempo qui è finito, dovranno essere Pallotta e Fienga a dirmelo. Al momento ho la fiducia della società”.

Il ds della Roma: “A tempo debito arriveranno le risposte”

E sulle voci di una possibile cessione societari: “Con Fienga ho sempre un contatto diretto ed è sempre stato il mio riferimento, non ho accusato questo tipo di problematica perché non ci è mai mancato nulla. Ho chiesto che fossero rifatti i campi ed è stato così, con un quarto campo che sta sorgendo adesso. Le vicende societarie alla fine entrano in scena nel momento in cui c’è da fare una valutazione sul futuro della Roma e sul mercato. La situazione attuale sta facendo andare a rilento un po’ tutto. A tempo debito però arriveranno tutte le risposte. Il mio rapporto con la squadra? Qualcuno dice che è brutto perché all’intervallo di Sassuolo-Roma dove si perdeva 3-0 al primo tempo, in un momento così difficile, mi sono sentito di dire due paroline alla squadra.

L’ho sempre fatto e lo farò sempre. Era il momento in cui bisognava guardarsi in faccia, poi avendo fatto il calciatore certe dinamiche le capisco. Dovevano tirare fuori gli attributi cercando di salvare la faccia, perché si stava perdendo anche quella. Non ho parlato di tecnica o di tattica. L’allenatore poi ha preso la parola e ha fatto ciò che doveva. Fonseca è preparato e capace, una persona di spessore, intelligente oltre la normalità, ma è entrato nel campionato italiano e devo aiutarlo a capire le caratteristiche della Serie A. Se questo avviene anche con dei confronti forti ben venga”.