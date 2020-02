Longo porterà il Toro al Museo: "Fondamentale capire dove si è" - Toro.it

Moreno Longo vuole proseguire la tradizione che aveva con la Primavera: “Rinforzare il senso di appartenenza ci sarà d’aiuto”

Fatti e non solo parole. Dopo aver riaperto le porte del Filadelfia ai tifosi, Moreno Longo prepara ora un’altra opera di granatizzazione del suo Toro: portare la squadra in visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Quando allenava la Primavera era una tradizione, un appuntamento fisso che si ripeteva di anno in anno. Ora che siede sulla panchina della Prima squadra, vuole riprendere questa scia.

Longo: “Sta a noi contagiare sempre più persone con questo senso di appartenenza”

“Portare la squadra a visitare il Museo del Toro è stata sempre una mia consuetudine, perché cercare di capire la storia di un club come questo lo reputo fondamentale. Non possiamo mancare a questo” ha spiegato in conferenza stampa. “La priorità ora è il campo ma credo che portare la squadra a visitare il museo sia un qualcosa di fattibile – ha poi proseguito l’allenatore – Capire dove si è può agevolare tutti e può far capire cosa si può fare, può rinforzare il senso di appartenenza e questo può esserci d’aiuto. All’interno di questa struttura credo che sempre più persone sanno dove ci troviamo, sanno che questo è un posto speciale dove lavorare. Adesso sta noi contagiare sempre più persone con questo senso di appartenenza”.