Matteo Lovato è in dubbio per la sfida contro il Bologna: al suo posto, nel ruolo di braccetto destro, si candida Vojvoda

Manca sempre meno a Torino-Bologna di domani sera. Granata che scenderanno in campo con una maglia speciale. Nella mattinata di oggi, 2 maggio, Ivan Juric ha presentato la gara in conferenza stampa. Per la partita di domani, Matteo Lovato è in dubbio. Dopo l’allenamento odierno, verranno valutate le sue condizioni, ma potrebbe anche non essere convocato. In caso venisse invece convocato, difficile possa partire dall’inizio. In entrambi i casi, salvo un recupero flash, si candida Mergim Vojvoda. Contro l’Inter ha giocato da esterno, entrando nel secondo tempo al posto di Lazaro. Ma adesso è pronto per tornare in difesa da braccetto destro.

Le parole di Juric e la situazione in difesa

Juric ha detto: “Dobbiamo vedere Lovato come sta. Ha avuto un problemino muscolare. Il resto tutto uguale. Torna Linetty che era squalificato”. Al centro e sulla sinistra la situazione è ben definita in difesa. Buongiorno non si tocca, con Sazonov come riserva. Stesso discorso per Rodriguez, con Masina come sostituto. Sulla destra invece, ci sono i soliti problemi. Problemi dettati dal fatto che Schuurs e Djidji sono out da tempo ormai. In quel ruolo, il titolare è diventato Tameze ma contro i felsinei sarà squalificato. Ecco quindi che l’unica soluzione, se non c’è Lovato, è quella del 27 kosovaro. Ha già giocato in quel ruolo dall’inizio.

Lovato desta dubbi

Dopo essere esploso in Serie A al Verona con Juric in panchina, Lovato sta attraversando un momento un po’ complicato. Prima il prestito al Cagliari (retrocesso) e poi la cessione alla Salernitana (retrocessa). Juric lo ha voluto di nuovo nel suo Toro. Dopo un esordio da dimenticare contro il Sassuolo, sembrava essersi stabilizzato come sostituto di Buongiorno. Contro l’Inter ha giocato da braccetto, ma ha fatto male. Arrivato in prestito, la sua permanenza al Toro ora non è più scontata.