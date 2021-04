Nicola attraverso i suoi profili social ha ringraziato Luca, tifoso granata di 11 anni, per il tema dedicato alla sua squadra del cuore

Questa mattina Tuttosport ha raccontato l’episodio di Luca, undici anni, alunno della classe 1 B, alla scuola Media “Matteotti” di Torino. Il ragazzo è l’autore del tema che descrive la sua passione e il suo attaccamento ai colori granata di cui una copia è stata inviata da un’amica di famiglia al quotidiano torinese. Sul giornale è riportato integralmente il testo del tema che si è anche meritato un 10 come voto dalla sua professoressa di italiano. Il Toro ha ricevuto il tema di Luca e Davide Nicola ha voluto ringraziare Luca attraverso i suoi profili social.

“Il granata ti resterà sempre dentro”

Ecco una parte dell’emozionante tema di Luca scritto a scuola: “E’ una normalissima domenica, il sole è alto nel cielo, niente stress… ma non è così per tutti. Si iniziano a sentire della urla, una massa di più di diecimila persone che arrivano da direzioni diverse, ma si incontrano tutte nello stesso punto, ma un colore le contraddistingue: il GRANATA. Cappelli, magliette, sciarpe… quel colore diventa quasi un marchio, ma sei fiero di indossarlo” si legge all’inizio del tema. E poi ancora: “I giocatori escono dal campo, gli spettatori se ne vanno lasciando tutti quei posti vuoti. Proprio in quel deserto tu chiudi gli occhi e ti sembra di sentire quelle urla, ti rivedere tutta quella gente. Da quel giorno quel GRANATA ti resterà sempre dentro”.

Il ringraziamento di Nicola

Davide Nicola sui social ha postato il tema di Luca commentandolo con queste parole: “Caro Luca, ho letto il tuo bellissimo compito in classe e condiviso queste tue parole con i ragazzi prima dell’allenamento di oggi: ci hanno emozionato e ne faremo tesoro ogni qualvolta scenderemo in campo. Questo tuo tema, da oggi, sarà parte del nostro spogliatoio per essere letto da tutti noi prima di ogni partita, a cominciare dalla prossima. Con impegno, determinazione ed entusiasmo lavoriamo ogni giorno per rendere onore ai colori Granata: il nostro più grande desiderio è quello di essere all’altezza dei sogni e delle aspettative di tifosi come te. Grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia l’orgoglio di rappresentare questo Club. Noi siamo gli interpreti, ma il Torino è della gente. Il Torino Football Club, sei tu. Un abbraccio a te, ai tuoi compagni di scuola ed alla tua famiglia. Non smettere mai di sognare. Davide”.