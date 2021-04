Con Mandragora e Verdi fuori dai giochi Nicola studia le alternative: Rincon, Baselli, Lukic e Linetty si giocano la presenza contro il Parma

Sembrava troppo bello aver finalmente trovato un centrocampista degno del ruolo da regista e una “nuova” mezzala in grado di offrire davvero qualcosa in più a questa squadra e invece contro il Parma Nicola dovrà fare i conti con la doppia assenza di Mandragora e Verdi. E nonostante l’ottimismo del tecnico – Non mi preoccupo di chi mancherà, ho un gruppo di cui mi fido ciecamente, ha dichiarato nel postpartita contro il Napoli – resta il fatto che in una sfida che il Toro dovrà obbligatoriamente portare a casa Nicola dovrà obbligatoriamente fare di necessità virtù. Rinunciano a due dei giocatori apparsi più in forma in quest’ultimo periodo per cercare soluzioni alternative che potrebbero riportare in campo dal primo minuto Baselli e Linetty ma anche Rincon in cabina di regia.

Nicola, quale centrocampo contro il Parma?

Partiamo dai giocatori che potrebbero tornare a giocarsi, dopo tanta panchina e non solo, una maglia da titolare. Il primo nome è indubbiamente quello di Baselli. La tenuta fisica resta, è vero, ancora un’incognita ma la sfida contro il Parma potrebbe essere per Nicola l’occasione di vedere il centrocampista all’opera dal primo minuto sfruttando anche la possibilità di schierarlo in ruoli diversi. Con Mandragora ormai fisso in cabina di regia, Baselli ha fin ora giocato di fatto solo ed esclusivamente da mezzala: l’assenza del compagno potrebbe invece spingere Nicola a testarlo anche da regista.

Opportunità che spalancherebbe le porte anche Linetty. Contro il Napoli ha potuto finalmente ritrovare il campo facendo vedere qualche spunto interessante senza però incidere davvero sulla partita. Certo, la manifesta superiorità dell’avversario e il relativo poco tempo a disposizione (33 minuti dopo ben 5 panchine intervallate dai soli 7 minuti contro l’Udinese) non hanno di certo spianato la strada al centrocampista che dovrà però fare decisamente meglio per sperare di poter riguadagnare terreno sui compagni di reparto. Ed ecco allora che l’eventuale opportunità contro il Parma sarebbe l’occasione perfetta per cercare di (ri)conquistarsi un posticino nella mediana granata.

Rincon regista e l’incognita Lukic

Come anticipato, però, i dubbi relativi alle condizioni fisiche di Baselli (reduce dall’infortunio alla caviglia) difficilmente lasciano pensare ad un Toro privo di Rincon. El General è uno dei perni della mediana di Nicola che potrebbe anche optare per affidare proprio a lui la cabina di regia. Riportando il venezuelano nella posizione affidatagli da Giampaolo. Al suo fianco, si giocano una maglia Linetty e Baselli con la possibilità, a partita in corso, di assistere proprio ad una staffetta tra i due centrocampisti.

Rincon, Baselli e Linetty restano dunque i tre giocatori attorno ai quali ruoteranno le principali scelte di Nicola che sfrutterà proprio la settimana al Filadelfia per sperimentare il centrocampo “anti-Parma”. Un centrocampo nel quale però resta un’incognita: quella rappresentata da Lukic. Impiegato spesso come trequartista in stagione, il serbo si è pian piano spento nel corso della stagione e il rientro di Baselli dall’infortunio gli ha ridotto ulteriormente gli spazi. Tuttavia, resterebbe una valida alternativa sia al numero 8 che a Linetty con cui si andrà a giocare un’eventuale partenza dal primo minuto. Difficile, invece, pensare ad un impego di Gojak, completamente sparito dai radar dopo il match contro la Sampdoria.