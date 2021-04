Per domenica 2 maggio, la curva Maratona ha organizzato un raduno al Filadelfia per incitare il Torino impegnato nella lotta salvezza

“La Maratona invita tutti i tifosi del Toro domenica 2 maggio 2021 di fronte ai cancelli del Filadelfia, in via Spano, alle ore 15.00 per caricare la squadra in vista della partita di lunedì contro il Parma”. Questo il messaggio a tutti i tifosi granata, invitati a far sentire il proprio sostegno alla squadra, al Filadelfia, alla vigilia dell’importantissima sfida contro il Parma di lunedì. Uno scontro salvezza fondamentale, considerati anche gli impegni più probanti di Cagliari e Benevento. Ecco il messaggio della Maratona: