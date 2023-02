Tre partite da quando Lukic è al Fulham: una non convocazione, una presenza ma dal 90′ e una panchina

Cinque minuti. Finora Lukic – che certo, è arrivato al Fulham da poco più di venti giorni – ha faticato ad avere una vera e propria occasione. Con la squadra inglese, nelle prime tre partite da quando si trova a Londra, ha rimediato una mancata convocazione, un esordio al 90′ (ha giocato solo i 5′ di recupero) e una panchina. Non era nella lista dell’allenatore contro il Chelsea, contro il Nottingham Forest (il Fulham ha vinto 2-0) è entrato in campo soltanto a gara praticamente scaduta, prendendo il posto di Pereira. Il debutto ufficiale, in quella sfida dell’11 febbraio, lo ha visto però giocare solo una manciata di minuti.

Panchina col Brighton nell’ultima del Fulham

Per la gara del 18 febbraio in casa del Brighton (anche in questo caso vittoria dei Cottagers 1-0) è rimasto in panchina, guardando i compagni senza mai entrare in campo. Insomma, per ora in salita il percorso di quello che la scorsa estate è stato il capitano del Torino fino al famoso ammutinamento di Monza. Juric ne sente la mancanza per un Toro in cui il serbo era al centro del progetto, Lukic dal canto suo sa di dover ricominciare da capo: alle spalle le certezze granata, con il Fulham tutto è da conquistare.