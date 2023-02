Radonjic non è riuscito a incidere nella partita contro la Cremonese, da lui sia Juric che la dirigenza granata si aspettavano di più

Nel pareggio rimediato contro la Cremonese, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, la squadra granata ha messo in mostra sia aspetti positivi, sia aspetti negativi. Sicuramente nel bilancio finale se si va a leggere cosa c’è scritto sotto la voce “cosa non è andato bene” si trova un punto che riguarda la prestazione raccolta da Nemanja Radonjic. Il numero 49 granata è entrato in campo a gara in corso, per essere più precisi al 22’ minuto del secondo tempo, al posto di Yann Karamoh e ancora una volta non è riuscito a incidere. Il giocatore ex Benfica ha messo in mostra qualche dribbling e niente di più anzi, è doveroso sottolineare che in più di un’occasione ha fatto infuriare Ivan Juric.

Manca il “primo” Radonjic

Il giocatore serbo fin qui ha raccolto 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, riuscendo a segnare solamente 2 gol e a confezionare 2 assist. Un bottino sicuramente un po’ povero, soprattutto se con la mente si torna a pensare al primo Radonjic che è sbarcato all’ombra della Mole. Quel Radonjic che in poco tempo, grazie alla sua determinazione e alle sue giocate, era riuscito a far innamorare di lui i tifosi del Toro. Ma con il passare del tempo le prestazioni del trequartista classe 1996 sono calate e ora il serbo deve cercare di ritrovarsi.

Juric: “Radonjic? Non sono soddisfatto. Fatica a diventare un giocatore vero”

A tirare le orecchie al numero 49 granata ci ha pensato Juric che a margine della partita contro la squadra guidata da Davide Ballardini ha speso delle parole su Radonjic. L’ex tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato: “Radonjic deve dare di più, non sono soddisfatto. Fa fatica a diventare giocatore vero, a volte fa bene e altre no. Certe settimane si allena bene e poi no e questo lo paga. Questo è il grande limite di questo ragazzo, noi lo aspettiamo ancora”, ha spiegato Juric, che più volte ha sottolineato la discontinuità del calciatore. “Deve dare di più lui, noi gli abbiamo dato tutto ma ora lui deve dare un segnale se vuole fare qualcosa nel calcio. Le qualità ci sono ma ora mi aspetto di più da lui. Mi servono tutti e senza di lui si fa fatica”.