Proprio nel momento in cui sarebbe servito il miglior Vlasic, il numero 16 si è fatto male e rischia di saltare anche il derby

Ci si aspettava qualcosa di più dal Torino nella gara contro la Cremonese, che è terminata in pareggio. Il giocatore che più è mancato è certamente Vlasic: non è ancora mai tornato ai livelli di prima del Mondiale, ma certamente il croato con la sua qualità è per Juric imprescindibile. Out contro i grigiorossi, potrebbe non recuperare per il derby di martedì prossimo. In vista della sfida alla Juve, così l’allenatore del Toro ha parlato di lui in conferenza stampa: “Se Vlasic recupera? Non lo so, ha avuto quel fastidio e penso che questo possa impedirgli di giocare per un periodo, sono cose che un allenatore fatica ad accettare perché ha fatto un allenamento buono e poi ha sentito questo fastidio. Speriamo che non sia così”. Insomma, speranze appese ad un filo ma pure la volontà di provare a fare di tutto per averlo per la gara contro la Juve.

L’infortunio nel momento sbagliato

L’infortumnio è arrivato proprio quando non doveva arrivare. Dopo Qatar 2022, le prestazioni di Nikola Vlasic sono calate, con il croato che è risultato sempre meno incisivo. Juric però non ha mai rinunciato al classe 1997, tanto da ammettere di averlo spremuto troppo. Vlasic si era allenato bene tutta la settimana, ma prima della partita ha sentito un dolore e sono quegli infortuni che gli allenatori non sanno spiegarsi. In un momento così delicato in zona Europa, con tante squadre in pochi punti e con il Derby all’orizzonte, Vlasic avrebbe avuto l’occasione per tornare a brillare. Non è certo il fatto che non recuperi per la stracittadina, ma le possibilità sono ad oggi molto basse.