Juric a gennaio aveva chiesto una punta ma non è stato accontentato e anche contro la Cremonese l’errore di mercato si è fatto sentire

Una delle note liete della partita contro la Cremonese è che Sanabria è finalmente tornato al gol in casa, dopo più di un anno dall’ultima volta (prima di lunedì non segnava tra le mura amiche dal 23 gennaio del 2022). Rigore a parte, l’attaccante è stato uno dei più positivi tra i granata anche se, ancora una volta, ha dimostrato di non essere un bomber di razza fallendo un paio di buone occasioni. Quello dell’attaccante è un problema che il Torino si porta avanti da diverso tempo ma che è rimasto irrisolto anche nel mercato di gennaio.

Serviva un attaccante

Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Cremonese aveva dichiarato, senza mezzi termini, che oltre a Ilic aveva chiesto anche un attaccante come rinforzo. La richiesta non era priva di senso: gli attacanti sono due, Sanabria e Pellegri, ma il secondo ha avuto anche quest’anno troppi problemi fisici e si sono dovuti adattare i vari Vlasic, Karamoh, Seck e via dicendo come punte centrali. Ovviamente in questo modo non si può far rendere una squadra al massimo e nel finale di gara contro la Cremonese, questo mancato acquisto si è fatto sentire. Infatti nell’assalto finale, con tanti cross provenienti dagli esterni, avrebbe fatto comodo un attaccante fresco in area. A gennaio il Torino ha fatto un tentativo per Eldor Shomorudov, oltre che dei sondaggi per diverse altre punte, ma nessuna trattativa è stata portata a termine. Il mancato acquisto di un altro attaccante, con caratteristiche diverse da quelle del paraguaiano, è un errore che anche nella partita contro la Cremonese si è fatto sentire.