L’attaccante paraguaiano è tornato a segnare tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino dopo ben 13 mesi dall’ultima volta

Ivan Juric dopo il pareggio ottenuto contro la Cremonese, ultima in classifica, si è detto soddisfatto per diversi motivi, tra cui la prestazione portata a casa dai suoi ragazzi e l’atteggiamento che Rodriguez e compagni gli dimostrano quotidianamente. Dopo la partita contro i grigiorossi il tecnico croato sarà stato senza alcuna ombra di dubbio molto soddisfatto della prova rimediata da Antonio Sanabria. Il giocatore è stato tra i migliori in campo e soprattutto è tornato a segnare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino dopo ben 393 giorni dall’ultima volta. Infatti, prima della rete segnata contro la squadra di Davide Ballardini su rigore l’ultima rete del numero 9 del Toro risale al 23 gennaio 2022, nel match in cui i granata rimediarono un pareggio contro il Sassuolo. Una partita che evoca ancora brutti ricordi a Juric, perché i granata stavano dominando ma furono beffati, a pochi minuti dal triplice fischio, da un gol messo a segno da Giacomo Raspadori. Grazie alla rete segnata dagli undici metri, l’attaccante paraguaiano è salito a quota 5 gol realizzati in questo campionato. Ora Sanabria non si vorrà certamente fermare.

Sanabria: la prestazione positiva contro la Cremonese e quella voglia di derby

L’attaccante ex Genoa, come tutti i granata, sente già il profumo di derby. Una sfida speciale nella quale i granata, come ha dichiarato Juric, vorranno assolutamente togliersi una soddisfazione, anche se non sarà affatto semplice. Ci sarà sicuramente bisogno di un grande aiuto da parte di Sanabria. La prestazione rimediata contro la Cremonese fa ben sperare. Al di là del gol, il numero 9 del Toro ha toccato un sacco di palloni (ben 17 nel primo tempo con il 75% di passaggi riusciti), ha dimostrato tanta voglia di fare bene e grinta. Sicuramente per l’attaccante classe 1996 essere tornato a segnare di fronte al proprio pubblico è stato molto positivo, soprattutto a livello mentale.