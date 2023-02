Il difensore olandese è stato sostituito contro la Cremonese: era in diffida ma non è stato ammonito e ci sarà al derby

Dopo aver aperto la 22^ giornata perdendo il contro il Milan a San Siro, il Torino ha chiuso la 23^ pareggiando in casa 2-2 contro la Cremonese. La squadra di Ballardini arrivava all’Olimpico Grande Torino da ultima in classifica e con 0 vittorie, ma ha comunque messo in difficoltà la squadra di Juric. Settimo pareggio in stagione per i granata, con un calo a livello mentale e di gioco dopo il gol di Sanabria su rigore nel primo tempo. Aina è stato ammonito e salterà il derby, anche Perr Schuurs era in diffida ma non è stato sanzionato e ci sarà contro la Juventus.

Una sostituzione intelligente

Schuurs era in diffida contro la Cremonese, quindi con un cartellino giallo avrebbe saltato il derby di martedì 28 febbraio contro la Juventus. Ivan Juric lo ha schierato comunque titolare, ma è stato giustamente sostituito al minuto numero 67. Al suo posto è entrato Buongiorno, quando la partita era sull’1-1. Sostituzione preventiva per il numero 3 classe 1999, che non era stato ammonito e avrebbe rischiato se fosse stato in campo per tutti i 90 minuti. L’olandese ci sarà al derby e il Toro potrà contare su di lui in difesa.

La sua stagione

La sostituzione è un chiaro segnale di quanto l’olandese sia ritenuto da Juric un giocatore fondamentale, intoccabile nello scacchiere granata. Eppure all’inizio ha dovuto sgomitare per conquistare il posto da titolare. Nelle prime giornate si è seduto più volte in panchina, una volta che i meccanismi del 3-4-2-1 di Juric sono diventati per lui famigliari, Schuurs non è più uscito dal campo.