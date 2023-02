Appuntamento alla Rinascente di Torino, dove verrà svelata la maglia speciale realizzata con Suzuki per celebrare i 10 anni di sponsor

Nuova maglia in arrivo per il Torino. Oggi infatti, alle ore 15 presso la Rinascente di Torino verrà svelata la Fujin10, maglia in edizione limitata prodotta da Joma in collaborazione con Suzuki per celebrare i 10 anni di sponsor. La maglia, un omaggio alla cultura giapponese, sarà svelata da un calciatore della prima squadra e verrà venduta nello store della Rinascente il 23 e il 24 febbraio.