Juric conosce bene le qualità e i punti di forza del brasiliano, al paraguaiano chiede molto movimento per eludere la sua marcatura

Un anno fa, proprio di questi tempi, Gleison Bremer non faceva vedere la palla a Dusan Vlahovic: nel derby all’Allianz Stadium il difensore ha annullato l’attaccante bianconero, tanto che nel secondo tempo Massimiliano Allegri era stato costretto a richiamarlo in panchina. Martedì prossimo, invece, il centrale brasiliano avrà il compito di marcare la punta del Torino: Antonio Sanabria. I due si conoscono bene, tante volte si sono affrontati nelle partitelle in allenamento e sanno bene quali sono i pregi e i difetti dell’altro.

Sanabria-Bremer: duello nel derby

Sanabria è in un buon momento di forma (forse migliore anche di quello di Bremer): gol su rigore a parte, è stato autore di una buona prestazione contro la Cremonese e aveva ben impressionato contro il Milan. Con Pietro Pellegri ancora indisponibile sarà infatti ancora una volta il paraguaiano (assente all’andata) il terminale offensivo granata e, per caratteristiche, è probabilmente il giocatore più adatto per riuscire a mettere in difficoltà Bremer. Non è una prima punta che fa dell’attacco alla profondità il suo punto di forza, ma è un giocatore bravo nell’aprire gli spazi per i compagni e in grado anche di svariare per tutto il fronte offensivo. Da un punto di vista fisico è svantaggiato nel duello con il brasiliano, per questo motivo dovrà cercare di stargli distante, di mettere in difficoltà la difesa bianconera muovendosi, creando corridoi per i compagni e inserendosi poi al momento giusto. Richieste, queste, che Juric in questi giorni sta facendo al proprio numero 9. Certo, se poi riuscisse anche a migliorare la propria media realizzativa…